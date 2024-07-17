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Çin'de alışveriş merkezi alevlere teslim! Mahsur kalanlar kurtarıldı, ölüler var

Düzenleyen: / Kaynak: CNN
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Dünya Haberleri  / CNN

Çin'de bulunan 14 katlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Mahsur kalan 30'a yakın kişi kurtarılırken, 6 kişi ise öldü.

Çin'in Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yerel saatle 18.00 civarında yangın çıktı. 14 katlı binadan yükselen devasa bir siyah duman paniğe neden olurken, birkaç kişinin balkonda toplandığı görüldü.

İKİ BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine yerel itfaiye teşkilatından yaklaşık 300 acil durum görevlisi ve düzinelerce araç sevk edildi. Yangın yerel saatle 20.20'de söndürüldü.

Kaç kişinin mahsur kaldığı bilinmezken, toplamda 30 kişi kurtarıldı. 6 kişi ise yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇİN'DE BU TÜR OLAYLAR SIK YAŞANIYOR

Güvenlik standartlarının yetersiz olduğu ve yaptırımların gevşek olduğu Çin'de bu tür olaylara sıkça rastlanıyor.

Ocak ayında, güneydoğu Çin'deki karma kullanımlı bir binada çıkan yangın en az 39 kişinin ölümüne ve dokuz kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu yangın, Henan eyaletinin merkezindeki bir yatılı okulun yurdunda çıkan ve 13 çocuğun ölümüne neden olan başka bir yangından birkaç gün sonra yaşandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: CNN
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