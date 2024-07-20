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Çin’de köprü faciası: 12 kişi öldü, 31 kayıp var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çin, Yağış, Sel, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in Shaanxi eyaletinde şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsü çöktü. Feci olayda araçların suya düşmesiyle 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Su baskınlarının etkisiyle karayolu köprüsü çöktü. Bazı araçların nehre düştüğü bildirilirken olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

SU BASKINLARI NEDEN OLDU

Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü. Köprünün bölgede yaşanan su baskınları sebebiyle çöktüğü bilgisi kaydedildi.

Çin’de köprü faciası: 12 kişi öldü, 31 kayıp var - 1. Resim

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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