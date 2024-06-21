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Çin’de metro inşaatında patlama! Yol çöktü, 2 metrelik çukur oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'de bir metro inşaatı sırasında iki su borusunu patladı. Patlamayla birlikte çökme meydana gelirken 2 metre derinlikte bir çukur oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde bir metro inşaatı yakınlarında yol çöktü. Chengdu Demiryolu İnşaatı tarafından yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda, toprak altındaki iki soru borusunun patlaması sonucu çökmenin meydana geldiği kaydedildi.

Çin’de metro inşaatında patlama! Yol çöktü, 2 metrelik çukur oluştu - 1. Resim

2 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Patlamanın ardından yolun çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinlikte bir çukur oluştu. Bölgede yaşayanlar çevredeki otellere yerleştirildi. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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