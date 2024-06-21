Çin’de metro inşaatında patlama! Yol çöktü, 2 metrelik çukur oluştu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2024 11:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çin'de bir metro inşaatı sırasında iki su borusunu patladı. Patlamayla birlikte çökme meydana gelirken 2 metre derinlikte bir çukur oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.