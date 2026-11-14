Çin'den elektrikli yolcu uçağı! 19 kişi taşıyor, 400 kilometre gidiyor

Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçak, saatte 300 kilometre hızla 400 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu tamamladı. Xinhua'nın haberine göre, iki pilot ve bir uçuş mühendisini taşıyan uçak, Şandong eyaletinin Bincou ilinde deneme uçuşu yaptı. Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), deneme uçuşunda uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.

COMAC'ın, Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor.

19 YOLCU TAŞIYOR, 400 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan özel yolcu jeti tipi uçak, maksimum 10 ton kalkış ağırlığıyla 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 300 kilometre hızla 2400 metre irtifada seyredebilen uçak 400 kilometre menzilde uçuş yapabiliyor.

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İLK PİLOTSUZ UÇUŞUNU ŞUBATTA YAPTI

CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta yapılmış, daha sonra 19 insansız otonom uçuş gerçekleştirilmişti. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" kabul etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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