Dünya

Çin'den elektrikli yolcu uçağı! 19 kişi taşıyor, 400 kilometre gidiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Çin'den elektrikli yolcu uçağı! 19 kişi taşıyor, 400 kilometre gidiyor
Başlık ResmiÇin'den elektrikli yolcu uçağı! 19 kişi taşıyor, 400 kilometre gidiyor

Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçak, saatte 300 kilometre hızla 400 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Kaydet
|

Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu tamamladı. Xinhua'nın haberine göre, iki pilot ve bir uçuş mühendisini taşıyan uçak, Şandong eyaletinin Bincou ilinde deneme uçuşu yaptı. Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), deneme uçuşunda uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Elektrikli Dacia Sandero geliyor: Menzil hedefi 400 kilometrenin üzerinde
T-OTOMOBİL

Elektrikli Dacia Sandero geliyor: Menzil hedefi 400 kilometrenin üzerinde

COMAC'ın, Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor.

19 YOLCU TAŞIYOR, 400 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan özel yolcu jeti tipi uçak, maksimum 10 ton kalkış ağırlığıyla 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 300 kilometre hızla 2400 metre irtifada seyredebilen uçak 400 kilometre menzilde uçuş yapabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Pilotlardan şoke eden itiraf! Uçuş sırasında uyuyakaldıklarını açıkladılar
DÜNYA

Pilotlardan şoke eden itiraf! Uçuş sırasında uyuyakaldıklarını açıkladılar

İLK PİLOTSUZ UÇUŞUNU ŞUBATTA YAPTI

CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta yapılmış, daha sonra 19 insansız otonom uçuş gerçekleştirilmişti. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" kabul etmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER