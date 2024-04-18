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Çin'den İsrail'in planladığı Refah saldırısına ilişkin açıklama!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin&#039;den İsrail&#039;in planladığı Refah saldırısına ilişkin açıklama!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırı planından vazgeçmesi gerektiğini" belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırı planından vazgeçmesi gerektiğini" belirtti.

Gazze konulu oturumda açıklamalarda bulunan Zhang, "Nüfuz sahibi ülkelerin ateşkes için somut çaba sarf etmesi gerektiğini" ifade etti.

İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyması gerektiğini vurgulayan Zhang, Gazze'ye daha fazla yardımın girişine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi. Zhang, "Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenlik ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Orta Doğu sorununun çözüm yolunun iki devletli çözümden geçtiğini" belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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