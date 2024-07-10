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Cip metrelerce yüksekten düştü! 15 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de yolcu taşıya cip metrelerce yüksekten düştü. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle sık sık trafik kazası meydana gelen Pakistan'da bilançosu ağır bir kaza daha yaşandı.

Dawn gazetesinin haberine göre; kapasitesinin üzerinde yolcu alan cip, Azad Cammu Keşmir'e bağlı Lavat Bala köyünden Muzafferabad kentine hareket etti.

NEHİR KIYISINA DÜŞTÜ

Cip, Muzafferabad'a 35 kilometre mesafedeki Devlian köyü yakınlarında yüzlerce metre yükseklikten Neelum Nehri kıyısına düştü. Kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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