Cip metrelerce yüksekten düştü! 15 ölü, 3 yaralı

Dawn gazetesinin haberine göre; kapasitesinin üzerinde yolcu alan cip, Azad Cammu Keşmir'e bağlı Lavat Bala köyünden Muzafferabad kentine hareket etti. NEHİR KIYISINA DÜŞTÜ Cip, Muzafferabad'a 35 kilometre mesafedeki Devlian köyü yakınlarında yüzlerce metre yükseklikten Neelum Nehri kıyısına düştü. Kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İlgili Haberler Pakistan'ı sıcak hava vurdu: 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti

Kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle sık sık trafik kazası meydana gelen Pakistan'da bilançosu ağır bir kaza daha yaşandı.