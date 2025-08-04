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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’ya mı gidiyor? Kiev ziyaretiyle ilgili sürpriz iddia

Kaynak: Dış Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’ya mı gidiyor? Kiev ziyaretiyle ilgili sürpriz iddia
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kiev, Volodimir Zelenskiy, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ankara-Kiev hattı yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Kiev’i ziyaret edeceği iddiası diplomasi kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Kiev’e bir ziyaret gerçekleştireceği iddia edildi.

Ziyaretin gündeminde hem serbest ticaret anlaşması hem de Rusya-Ukrayna savaşında barış çabaları yer alıyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelyal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Kiev’i ziyaret edeceğini ve görüşmelerde en önemli konulardan birinin serbest ticaret anlaşmasının onaylanması olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, İstanbul'da yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri sonrasında geldi. Bu görüşmelerde taraflar, 1.200 savaş esirinin takasında anlaşmaya vardı. Zelenskiy, Erdoğan’a bu süreçteki rolü için teşekkür ederken, Ağustos sonuna kadar liderlerin tekrar bir araya gelmesini önerdi.

Ankara, savaşın başından bu yana her iki tarafla da görüşen nadir ülkelerden biri oldu. Türkiye, daha önce İstanbul ve Antalya'da yapılan müzakerelere ev sahipliği yapmış, Karadeniz Tahıl Koridoru gibi kritik anlaşmaların oluşmasında öncü rol oynamıştı.

HEM DİPLOMASİ HEM EKONOMİ

Erdoğan’ın Kiev ziyaretinde, ekonomik işbirliği de önemli yer tutacak. Özellikle Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve Ukrayna’nın yeniden inşasına katkı sağlayacak.

Kaynak: Dış Haberler

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