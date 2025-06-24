Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak: NATO zirvesi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik NATO zirvesine katılmak için Hollanda'ya gitti. Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin gölgesinde yapılacak zirvenin tarihi merak konusu oldu. Peki, kritik NATO zirvesi ne zaman?

Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlenen en önemli NATO toplantısı olarak görülen NATO zirvesine az bir zaman kaldı. NATO zirvesi bu yıl Hollanda'da yapılacak. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya gelecek.

İran-İsrail savaşının gölgesinde başlayacak son yılların en kritik NATO toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da görüşmesi bekleniyor

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO zirvesi, 24 Haziran 2025 Salı ve 25 Haziran 2025 Çarşamba günlerinde toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün NATO zirvesi için Hollanda'da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NATO ZİRVESİ'NDE NELER KONUŞULACAK?

Üye 32 ülkenin ana gündem maddesi, savunma harcamaları olacak.

NATO zirvesi caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olarak ele alınacak.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşmenin Türkiye saatiyle bu akşam 23.30’da başlaması bekleniyor.