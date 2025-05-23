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Danimarka bunu konuşuyor! Emeklilik yaşı 70'e çıkıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Danimarka bunu konuşuyor! Emeklilik yaşı 70&#039;e çıkıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Danimarka, emeklilik yaşını 2040 yılına kadar aşamalı olarak artırarak 70'e çıkarmaya hazırlanıyor. Emeklilik yaşının artırılmasına karşı çıkan halkın, başkent Kopenhag'da sendika destekli protestolar düzenlediği bildirildi.

Danimarka, emeklilik yaşıyla ilgili önemli bir karara imza attı. The Local gazetesinin haberine göre, Danimarka'da emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasını öngören yasa, 21 "hayır" oyuna karşı 81 "evet" oyuyla parlamentodan geçti.

2040’A KADAR 70’ E YÜKSELECEK

Ülkede halihazırda 67 olan emeklilik yaşı, yeni yasa kapsamında aşamalı olarak artırılarak 2030'da 68'e, 2035'te 69'a ve 2040'da 70'e yükseltilecek.

70 yaşında emekli olma hakkı, 31 Aralık 1970'ten sonra doğan vatandaşlar için geçerli olacak.

EMEKLİLİK YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE OLACAK

Danimarka, emekli olma yaşının 70'e yükseltilmesiyle Avrupa'da emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülke konumuna gelecek.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) "Better Life Index" verilerinde, Danimarka'da ortalama hayat süresi 82 olarak gösteriliyor.

Emeklilik yaşının artırılmasına karşı çıkan halkın, başkent Kopenhag'da sendika destekli protestolar düzenlediği aktarıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2024'te konuya ilişkin açıklamasında, emeklilik yaşındaki bu kademeli artış sisteminin yeniden müzakere edileceğini söylemiş ve partisinin bakış açısına göre "insanlara sürekli bir yıl daha çalışmaları gerektiğini söylemenin kabul edilemez olduğunu" ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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