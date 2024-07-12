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Deneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! Can kayıpları var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! Can kayıpları var
Rusya, Moskova, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da Moskova yakınlarında yolcu uçağı deneme uçuşu yaparken düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 'Sukhoi Superjet 100' model yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu uçağının Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya'da test uçuşunda düşen Sukhoi Superjet yolcu uçağının içerisinde 3 mürettebat bulunuyordu
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