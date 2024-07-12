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Havalimanında korku dolu anlar! Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan Havayolları'na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patladı. Patlamanın ardından uçak durdurulurken, yolcular ise tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Amerikan Havayolları'na ait olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 174 yolcu ve 6 mürettebat ile havalanmak üzere hazırlık yaparken lastiği patladı.

Lastiğin patlaması ile uçak durdurulurken, olay yerine gelen acil durum ekibi yanan tekerleği söndürdü.

YOLCULAR İÇİN FARKLI BİR UÇUŞ DÜZENLENDİ

Havalimanı yetkilileri tüm yolcu ve mürettebatın uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği, otobüslerle terminale götürüldüğünü açıkladı. Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix’e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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