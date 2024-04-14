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Dev marka 40 binden fazla otomobilini geri çekiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dev marka 40 binden fazla otomobilini geri çekiyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve şirketin sattığı toplam 42 bin otomobilin yangın riski nedeniyle geri çağırma operasyonuna dahil edildiğini bildirdi.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford'a kendi ülkesinde soruşturma açıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cuma günü yaptığı açıklamada, Ford hakkında bir soruşturma başlattığını ve otomobilin motorunda yangına yol açabilecek bir yakıt sızıntısı endişesi nedeniyle 42 binden fazla SUV modelin geri çağrılmasını başlattığını söyledi.

Otomobil güvenliği düzenleme kurumu, Ford'un 2022-2023 model yılı Bronco Sport ve 1.5L motorlu 2022 Ford Escape SUV'lar için önerdiği geri çağırma çözümünün yeterliliğini ve güvenlik sonuçlarını gözden geçirdiğini açıkladı.

Ford, yakıt enjektörünü çatlatabilecek ve yakıt sızdırabilecek, bu da kaput altında yangına neden olabilecek yeni bir yakıt enjektörünü geri çağıracağını bildirdi.

Ford, bir motor kontrol yazılımı güncellemesi ve bir tahliye kurulumu üzerinde çalışırken, çatlak yakıt enjektörünü değiştirmenin ise riskli olduğunu bildiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 1.5L Escape ve Bronco Sport araçlarında beş adet kaporta altı yangından haberdar olunduğu ancak konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporunun bulunmadığı kaydedildi.

NHTSA, Ford'un 2022 yılında yaklaşık 522 bin adet 2020-2023 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport'u aynı sorun nedeniyle aynı çözümle geri çağırıldığını belirtti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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