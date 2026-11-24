Libya, petrol ve doğal gaz sektöründe yeni bir ihale sürecine hazırlanıyor. Başbakan Dibeybe, daha önce keşfedilen ancak henüz üretime alınmayan petrol ve gaz sahaları ile marjinal sahaların yatırımcılara açılacağını duyurdu.

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Libya, petrol ve doğal gaz üretimini artırmak amacıyla yeni bir ihale süreci başlatmaya hazırlanıyor. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, daha önce keşfedilmiş ancak henüz geliştirilmemiş petrol ve gaz sahalarının yanı sıra marjinal sahalar için de ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji Fuarı ve Konferansı'nın (LIBYES 2026) açılışında konuşan Dibeybe, uluslararası enerji şirketlerinin organizasyon kapsamında bir araya gelmesinin Libya'nın enerji sektörüne yönelik yatırım potansiyeline duyulan güveni gösterdiğini belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

SON DÖNEMDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Petrol ve doğal gaz sektörünün ülke ekonomisinin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Dibeybe, Libya Ulusal Petrol Kurumunun son dönemde petrol üretimini artırmak için önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Libya'nın uzun bir aranın ardından 2025 yılında yeni petrol ve gaz sahalarının keşfi için ihale düzenlediğini hatırlatan Dibeybe, şimdi de mevcut rezervlerin üretime kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

ÖNEMLİ FIRSATLAR OLUŞTURACAK

Bu kapsamda Ulusal Petrol Kurumunun hazırlıklarını sürdürdüğü yeni ihale turuna hükümet olarak tam destek verdiklerini vurgulayan Dibeybe, keşfedilmiş ancak henüz geliştirilmemiş sahalar ile marjinal sahaların yatırımcılara açılmasının önemli bir fırsat oluşturacağını kaydetti.

Dibeybe, hükümetin enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen şirketler için uygun koşulları sağlamaya, projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmaya ve uluslararası ortaklıkları geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından fuar alanındaki uluslararası enerji şirketlerinin stantlarını ziyaret eden Dibeybe, organizasyonun Libya'nın enerji potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumunun himayesinde düzenlenen LIBYES 2026, "Libya'nın Enerji Potansiyelinin Kilidini Açmak: Yatırım, Kalkınma ve Sürdürülebilir Büyüme" temasıyla gerçekleştiriliyor. Fuar, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri ile yatırım kurumlarının temsilcilerini, uzmanlarını ve yetkililerini Trablus'ta buluşturuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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