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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dünya Haberleri  / İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’ye geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Fidan’ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında başkent Londra’da Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındığı açıklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İHA
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