Donald Trump ve Kamala Harris bu akşam canlı yayında kozlarını paylaşacak

Kamala Harris ve Donald Trump, ABD seçimleri öncesinde ilk defa canlı bir TV tartışmasında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

ABD'deki başkanlık seçimi öncesi 7 kritik eyalette Trump ve Kamala Harris arasındaki fark gündem oldu

ABD'deki başkanlık seçimi öncesi 7 kritik eyalette Trump ve Kamala Harris arasındaki fark gündem oldu

Joe Biden'ın görevden ayrılmasından bu yana Beyaz Saray yarışı kızışarak devam ediyor.

ABD başkan yardımcısı Harris kampının haftalarca süren kaçınma iddialarının ardından eski başkanın da kabul etmesinin ardından Trump'la karşı karşıya gelecek.

İkili ilk kez bir münazarada bir araya gelecek. Tartışmayı David Muir ve Linsey Davis yönetecek.

David Muir World News Tonight'ın sunucusu ve genel yayın yönetmeni. Tartışmasız Amerika'nın en meşhur gazetecilerinden biri.

Linsey Davis ABC News Live primetime sunucusu ve geçmişte başkan adaylığı tartışmalarını yönetmesiyle biliniyor.

Başkanlık münazarası bu akşam saat 21:00 (2:00 BST) yayınlanacak.

Münazara sırasında mikrofonlar sadece konuşma sırası gelen aday için canlı olacak ve sadece moderatörlerin soru sormasına izin verilecek.

BÜTÜN DÜNYA TRUMP VS. HARRİS KAPIŞMASINI BEKLİYOR

Channel 4, İngiltere'deki yayını saat 1.30'da (BST) başlayacak yayınla gösteriyor.

ABC, akşam saatlerinde primetime TV'de yapılacak olan tartışmaya ev sahipliği yapıyor.

Tartışma programı ABD'de ABC kanalında canlı yayınlanacak ve 7/24 yayın yapan ABC News Live ağında, ABC uygulamasında ve ABC web sitesinde yayınlanacak.

Ayrıca Hulu'da ve Roku, AppleTV ve Amazon Fire TV aracılığıyla bağlı cihazlar üzerinden de izlenebilecek.