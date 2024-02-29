Dondurma yerken söz vermişti! Biden'dan Gazze'de ateşkeste geri adım

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri vurması ile gerçekleştirdiği katliamın ardından ABD Başkanı Biden'dan yeni bir ateşkes açıklaması geldi. Dünya bombardıman altındaki Gazze'de insani ara beklerken, önceki açıklamasında hafta sonunu işaret eden Biden, Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Biden, saldırı ile ilgili bilgileri kontrol ettiklerini ifade ederek, "Şu anda bunu kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki versiyon var. Henüz bir cevabım yok” dedi.

'ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ ZORLAŞTIRACAK'

Bir gazetecinin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin sorusuna cevap veren Biden, saldırının ateşkes görüşmelerini “zorlaştıracağını” belirtti.

YENİ ATEŞKES AÇIKLAMASI

Pazartesi gününe kadar geçici bir ateşkesin muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyleyen Biden, "Bölgedeki insanlarla telefonda görüştüm. Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum" dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA 'HAFTA SONU' DEMİŞTİ

Biden, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soruya, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın ateşkes açıklamasını dondurma yerken yapması tepki çekmişti.

CAN KAYBI 112'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112’ye yükseldiğini açıklamış, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktarmıştı.