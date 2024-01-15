Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Dost ateşi' Putin'i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdü

    Kaynak: Anadolu Ajansı, BBC / Düzenleyen:

    Ukrayna ordusu, Rusya'nın yapımına yüz milyonlarca dolar harcadığı stratejik uçak "A-50"yi imha ettiklerini duyurdu. Uzmanlar, söz konusu gelişmenin Rusya için 'utanç verici bir kayıp' olduğunu belirtirken, Ruslar ise A-50'nin bizzat Rusya tarafından düşürüldüğü öne sürdü.

    &#039;Dost ateşi&#039; Putin&#039;i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, BBC

    Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan ve 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede hareketlilik sürüyor. Son yapılan açıklamada Ukrayna ordusu, Rusya'nın hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıkladı.

    Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

    YAPIMI MİLYONLARCA DOLARA MAL OLUYOR

    Rusya için stratejik öneme sahip olan A-50 Rus jetleri hedefleri koordine ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 23 Şubat'ta verdiği brifinge göre; Rusya'nın elinde 6 adet operasyonel A-50 olduğu düşünülüyor.

    ''RUS HAVA KUVVETLERİ İÇİN KARA GÜN''

    Yapımının yüz milyonlarca dolara mal olduğu bilinen A-50 uçağının Ukrayna tarafından imha edilmesinin ardından Kremlin'den resmi bir açıklama gelmedi. Fakat uzmanlar, A-50 kaybının Rus Hava Kuvvetleri için büyük bir darbe olduğunu ifade ettiler.

    Askeri kanal Rybar, Ukrayna'nın verdiği bilginin doğrulanması halinde bunun "Rus hava kuvvetleri için bir başka kara gün" olacağını yazdı.

    BBC'nin haberine göre, hava savaş uzmanı Justin Bronk ise A-50 uçaklarının 'kilit bir gözetleme platformu' olarak tanımladı ve imha edilmesini Rus ordusu için 'utanç verici' olarak yorumladı.

    'DOST ATEŞİ İLE VURULDU' İDDİASI

    Rus Hava Kuvvetlerine bağlı bir Telegram sayfası olan FighterBomber ise Il-22 komuta kontrol uçağının 'dost ateşi' ile vurulduğunu ve uçağın Rusya'ya geri dönmeyi başardığını iddia etti.

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk da bir Telegram paylaşımında uçağın düşürüldüğünü doğruladı ancak operasyona ilişkin detay vermeyi reddetti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, BBC
    RusyaUkrayna
    Haberler > Dünya > 'Dost ateşi' Putin'i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandı - DünyaABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandıHusi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vuruldu - DünyaHusi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vurulduSıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldü - DünyaSıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldüToplu asker ölümlerinin nedeni bulundu - DünyaToplu asker ölümlerinin nedeni bulunduİsrail'den insanlık dışı eylem! Gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtılar - Dünyaİsrail'den insanlık dışı eylem! Gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtılarYemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı! - DünyaYemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı!Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor - DünyaTürkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyorKızıldeniz suları kaynıyor, Husiler ABD gemisine füze attı - DünyaKızıldeniz suları kaynıyor, Husiler ABD gemisine füze attıKolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu - DünyaKolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumluPrenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe… - DünyaPrenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…
    Sonraki Haber Yükleniyor...