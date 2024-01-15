'Dost ateşi' Putin'i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdü

15 Ocak 2024 20:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 20:46

Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan ve 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede hareketlilik sürüyor. Son yapılan açıklamada Ukrayna ordusu, Rusya'nın hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıkladı.

Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

YAPIMI MİLYONLARCA DOLARA MAL OLUYOR

Rusya için stratejik öneme sahip olan A-50 Rus jetleri hedefleri koordine ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 23 Şubat'ta verdiği brifinge göre; Rusya'nın elinde 6 adet operasyonel A-50 olduğu düşünülüyor.

''RUS HAVA KUVVETLERİ İÇİN KARA GÜN''

Yapımının yüz milyonlarca dolara mal olduğu bilinen A-50 uçağının Ukrayna tarafından imha edilmesinin ardından Kremlin'den resmi bir açıklama gelmedi. Fakat uzmanlar, A-50 kaybının Rus Hava Kuvvetleri için büyük bir darbe olduğunu ifade ettiler.

Askeri kanal Rybar, Ukrayna'nın verdiği bilginin doğrulanması halinde bunun "Rus hava kuvvetleri için bir başka kara gün" olacağını yazdı.

BBC'nin haberine göre, hava savaş uzmanı Justin Bronk ise A-50 uçaklarının 'kilit bir gözetleme platformu' olarak tanımladı ve imha edilmesini Rus ordusu için 'utanç verici' olarak yorumladı.

'DOST ATEŞİ İLE VURULDU' İDDİASI

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı bir Telegram sayfası olan FighterBomber ise Il-22 komuta kontrol uçağının 'dost ateşi' ile vurulduğunu ve uçağın Rusya'ya geri dönmeyi başardığını iddia etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk da bir Telegram paylaşımında uçağın düşürüldüğünü doğruladı ancak operasyona ilişkin detay vermeyi reddetti.