İngiltere'de Prens William ve Prenses Kate'in kır evine yönelik şüpheli hareketlilik polisi alarma geçirdi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, yerleşkeye izinsiz girdikleri öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Özetle Kaydet a- | +A

İngiltere'de kraliyet ailesinin yaşadığı konutlardan biri güvenlik alarmına neden oldu. Ülke basınında yer alan haberlerde, Norfolk polisinin, Prens William ve Prenses Kate'in Sandringham yerleşkesindeki Anmer Hall adlı konutunda şüpheli hareketlilik tespit edildiğine ilişkin ihbar üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Haberlerde, ihbarın 23 Kasım Pazartesi yerel saatle 18.00 sıralarında yapıldığı, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin arama çalışmalarında eğitimli köpekler, insansız hava araçları ve helikopter kullandığı belirtildi.

Düğün hediyeleriydi! Prens William ve Kate'in evine hırsız girdi

KRALİYET AİLESİ EVDE DEĞİLMİŞ

Polis, yerleşke içerisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle 2 erkeğin gözaltına alındığını ve şüphelilerin halen gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Açıklamada, olay sırasında konutun boş olduğu, Prens William ve Prenses Kate ile 3 çocuklarının ise Windsor'daki evlerinde bulunduğu ifade edildi.

Düğün hediyeleriydi! Prens William ve Kate'in evine hırsız girdi

DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Kensington Sarayı, güvenlik konularına ilişkin açıklama yapmayacağını kaydetti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2011'deki düğünlerinin ardından çifte hediye edilen 10 yatak odalı Anmer Hall, Prens William ve Prenses Kate tarafından tatillerde ve hafta sonlarında kır evi olarak kullanılıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala