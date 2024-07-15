Dünya 15 Temmuz Destanı'nı anıyor! Tarihi günde tarihi dayanışma

Türk milletinin tek vücut halinde başlattığı şanlı 15 Temmuz direnişi dünyada yankılanıyor. O gece Milletimiz tek vücut olarak FETÖ'cülere karşı gövdesini siper ederek cuntacılara vatanı yar etmedi. Pek çok ülke, tarihi gecenin yıldönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve gösterilerini sürdürüyor.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden tamı tamına 8 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, Mehmetçiğin üniforma ve silahlarını gasp ederek halkın üzerinde kullandı.

Türk milletinin tek vücut halinde başlattığı şanlı direnişte 252 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 700'ü aşkın vatan evladı da gazilik mertebesiyle şereflendi. Dünyada pek çok ülke, bu tarihi günde tarihi dayanışmaya sahne olarak 15 Temmuz'u anıyor.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma program yapıldı. Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve şehitler için dualar edilen programda, Din Hizmetleri Müşaviri Açık vaaz verdi.

İSVİÇRE

İsviçre’nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Program çok sayıda katılımla gerçekleşen programda 15 Temmuz şehitleri anılırken, darbeci hainler kınandı.

BOSNA HERSEK

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

KATAR

Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Programda Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis Seher Yaşar’ın annesi Dilek ve babası Veysel Yaşar da konuklar arasında yer aldı.

MISIR

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Büyükelçilik binasında Türk kurum temsilcileri ve çalışanların katılımıyla düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Etkinlikte İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.