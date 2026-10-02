Dünya haritası değişti! Büyük patlamanın ardından iki yeni ada doğdu

YENİDEN YOK OLABİLİRLER

Yeni adaların kalıcı olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.

Anak Krakatau'nun geçmişinde benzer bir süreç yaşandı. Bölgede 1927'den itibaren birkaç kara parçası ortaya çıkmış ancak bunlar erozyon nedeniyle kısa süre içerisinde kaybolmuştu. 1930'da ise kalıcı hale gelen bir ada oluşmuştu.

Uzmanlara göre yeni tespit edilen iki ada da dalgalar ve erozyon nedeniyle zamanla küçülerek tamamen ortadan kaybolabilir.