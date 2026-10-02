Dünya haritası değişti! Büyük patlamanın ardından iki yeni ada doğdu
Endonezya'da geçen ay 25 saat boyunca aralıksız patlayan Anak Krakatau Yanardağı, bölgenin coğrafyasını değiştirdi.
Yanardağın çevresindeki sularda daha önce bulunmayan iki yeni kara parçası uydu görüntüleriyle tespit edildi.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yeni oluşumların uydu görüntülerinin incelenmesi sırasında fark edildiğini açıkladı.
UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE FARK EDİLDİ
PVMBG Başkanı Rita Susilawati, Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel uydularından alınan görüntülerde Anak Krakatau çevresinde küçük adacıklara benzeyen iki oluşum görüldüğünü söyledi.
Yeni adalardan birinin yanardağın yaklaşık 760 metre kuzeybatısında, diğerinin ise yaklaşık 495 metre güneybatısında bulunduğu görüldü.
İki kara parçası, Java ve Sumatra adalarının arasında bulunan Sunda Boğazı'nda yer alıyor.
İKİ YENİ ADA NASIL OLUŞTU?
Bilim insanları şimdi adaların nasıl ortaya çıktığını araştırıyor.
Susilawati, kara parçalarının deniz tabanındaki volkanik faaliyet sonucu yükselmiş olabileceğini, ancak yanardağın püskürttüğü volkanik malzemelerin zaman içerisinde birikmesiyle oluşmuş olma ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.
Kesin oluşum mekanizmasının belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna değindi.
YENİDEN YOK OLABİLİRLER
Yeni adaların kalıcı olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.
Anak Krakatau'nun geçmişinde benzer bir süreç yaşandı. Bölgede 1927'den itibaren birkaç kara parçası ortaya çıkmış ancak bunlar erozyon nedeniyle kısa süre içerisinde kaybolmuştu. 1930'da ise kalıcı hale gelen bir ada oluşmuştu.
Uzmanlara göre yeni tespit edilen iki ada da dalgalar ve erozyon nedeniyle zamanla küçülerek tamamen ortadan kaybolabilir.
25 SAAT BOYUNCA ARALIKSIZ PATLADI
Anak Krakatau Yanardağı eylül ayında 25 saat boyunca aralıksız patladı. Volkanik küller çevredeki şehirleri etkilerken çok sayıda havalimanı kapatıldı.
Uçuşların durması nedeniyle 300 binden fazla yolcu mahsur kaldı.
Yanardağ halen dört aşamalı tehlike sınıflandırmasında 2. Seviye alarm durumunda bulunuyor. Yetkililer, insanların patlama merkezinin 3 kilometre yakınına yaklaşmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.
KRAKATAU'NUN TARİHİ 1883'E UZANIYOR
Anak Krakatau, 1883 yılında meydana gelen ve tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri olarak kayıtlara geçen Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada yıllar içinde yükseldi. Endonezcede "Anak" kelimesi "çocuk" anlamına gelirken Anak Krakatau da "Krakatau'nun çocuğu" olarak biliniyor.
Endonezya, tektonik levhaların kesiştiği ve yoğun deprem ile volkanik faaliyetlerin görüldüğü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.