Pompada savaş faturası! 7 aylık bilanço ortaya çıktı

ABD-İran arasında çatışmaların başlamasının ardından 7 ay geride kaldı. Bölgede belirsizlik devam ederken; ABD’ye ait üçüncü savaş gemisi yola çıktı. Hürmüz’de de 3 petrol tankeri hedef alındı. Petrolün varil fiyatı ise şubattan bu yana %40 yükseldi ve yeniden 100 doları aştı. Bu arada 27 Şubat’ta İstanbul’da 58,28 TL olan benzinin litre fiyatı, 1 Ekim’de 84.65 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde motorinin litresi 60,33 TL’den 97,14 TL’ye çıktı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki şubat ayının son gününde başlayan savaş, geride kalan 7 aylık süreçte birçok girişime rağmen henüz “kalıcı bir ateşkes” ile sonuçlanamadı. Ekim ayının başında da belirsizlikler devam ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması, petrolde arz endişelerini piyasanın gündeminde tutuyor.

2 Ekim işlemlerinde Brent petrolün varili 102 doların hemen üzerinde konumlanırken, fiyatlarda çatışma öncesi döneme göre yüzde 40 civarında yükseliş yaşandı. Petrol yıl içinde en yüksek 119 doları da test etti.

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AKARYAKITA YANSIMASI

Küresel enerji faturasındaki bu tablo, iç piyasada da kendini gösterdi. Petrol ürünlerinin rafineri fiyatında daha yüksek artışların yaşanması, akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

27 Şubat tarihinde Orta Doğu’daki savaş başlamadan önce İstanbul’un Avrupa yakasında 58,28 TL olan benzinin litre fiyatı, 1 Ekim’de 84.65 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde motorinin litresi ise 60,33 TL’den 97,14 TL’ye çıktı. Bu süreçte benzin fiyatındaki artış yüzde 45 olurken, motorindeki yükseliş yüzde 61’i buldu.

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YENİ UÇAK GEMİSİ!

Öte yandan petrol piyasasında Orta Doğu kaynaklı yeni bir risk dalgası oluşuyor. ABD'nin bölgeye üçüncü bir uçak gemisi göndermeye hazırlanması ve yaklaşık 10 bin ilave asker konuşlandırmayı değerlendirmesi, çatışmaların yeniden artabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Time dergisine verdiği son röportajında, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının mümkün olabileceğini söyledi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren son ateşkes teklifini yeterli bulmadığını da belirtti.

3 GEMİ HEDEF ALINDI

Enerji piyasasının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırılar da yaşandı. Salı günü Hürmüz'den geçen üç petrol tankerinin hedef alındığı bildirildi. Böylece 98 dolara kadar gevşeyen petrol fiyatı yeniden 102 doların üzerine yöneldi.

Hürmüz Boğazı küresel petrol ticareti açısından kritik önemde. Savaş öncesinde bölgeden dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri geçiyordu. Dolayısıyla bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanması, küresel petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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