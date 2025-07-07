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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin açıklaması! "Her gün dua ediyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey&#039;den Filistin açıklaması! &quot;Her gün dua ediyorum&quot;
Filistin, İsrail, Gazze, Saldırılar, Barış, Dua, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklaması yaptı. Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik acımasız saldırıları sürüyor.

Instagram'da paylaştığı gönderinin altına yorum yapan dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklamasıyla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin açıklaması!

"FİLİSTİN İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM"

Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim." dedi.

"Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım." diyen sanatçı, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin "seyretmesi zor" bir durum olduğunu vurguladı.

Ateşkes umudunu koruduğunu söyleyen Del Rey, "Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve çözüm bulunamaması inanılmaz derecede üzücü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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