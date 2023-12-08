Dünyada nadir görülüyor! Binlerce balık kıyıya vurdu
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya'da binlerce balık henüz bilinmeyen nedenle kıyıya vurdu. Tam 1 kilometrelik alana yayılan balıkları görenler ihbarda bulundu. Balıkçılık Derneği tarafından yapılan açıklamada bu miktarda balıkların kıyıya vurmasının nadir görüldüğü söylendi.
Japonya’nın Hakodate şehrinde binlerce balık kıyıya vurdu.
Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Hakodate şehrinde binlerce balık kıyıya vurdu. Bölge sakinleri sabah saatlerinde karaya vuran ölü balıklar konusunda polise ihbarda bulunurken, ölü balıkların yaklaşık 1 kilometrelik alana yayıldığı aktarıldı. Balıkların neden karaya vurduğu henüz bilinmezken, bölgede inceleme başlatıldı.
BU MİKTARDA BALIĞIN KIYIYA VURMASININ NADİR OLDUĞU SÖYLENDİ
Toi Balıkçılık Derneği tarafından yapılan açıklamada, geçmiş zamanlarda da bölgede benzer olayların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir olduğu ifade edildi.
Hokkaido Üniversitesi’nden deniz organizmaları konusunda Doç. Dr. Mitsuhiro Nakaya yaptığı açıklamada, Doğu Hokkaido'da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte, balıkların doğudan Hokkaido'nun güneyine göçtüklerini ifade ederek, balıkların yunus ya da ton balıkları tarafından kovalanmış olabileceklerini belirtti. Nakaya, söz konusu balık ölümlerinin ekosisteme büyük bir etkisi olmayacağını açıkladı.