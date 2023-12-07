Japonya'da 36 kişinin ölümüne neden olan yangında idam talebi

7 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:45

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Guardian

Japonya'da 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın hakkındaki dava süreci devam ediyor. Savcılar, 2019'daki kundaklama saldırısında bulunan şüpheli için idam cezası istedi. Kyoto'daki Kyoto Animation firmasına ait stüdyoya düzenlenen saldırıda aldığı yanıklar iyileşene kadar tutuklanmayan Shinji Aoba, Eylül 2023'teki mahkemede yangını çıkardığını itiraf etti. Ancak duruşmaya çıkmadan önce psikiyatrik değerlendirmeden geçen Aoba için avukatları, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Aoba'nın doğruyla yanlışı ayırt edemediğini öne sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Shinji Aoba, cinayet, cinayete teşebbüs ve kundakçılık da dahil olmak üzere beş suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Temmuz 2019'da Kyoto Animasyon stüdyosunda 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın, Japonya'yı şoke etmişti ve şirketin hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

ÇOĞU GENÇ 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ölenlerin çoğu 21 yaşındaki bir kadın da dahil olmak üzere genç çalışanlardı. Ölümlerin dışında yaralı sayısı da hayli yüksekti. 70 çalışanı bulunan stüdyonun 32 çalışanı ve binadaki birçok kişi yangından yara alarak kurtuldu.

Stüdyo binasına zorla girip zemin kata döktüğü benzini ateşe vermekle suçlanan 45 yaşındaki Aoba, Çarşamba günü yapılan duruşmada ilk defa özür diledi. Resmi medya organı NHK'ye göre mahkemede "Son derece üzgün hissediyorum ve bu duygu aynı zamanda suçluluk duygusu" dedi.

Yangını başlatırken binadaki insanlara "ölün" diye bağırdığı aktarılan Aoba, stüdyoya ait bir eserin çalıntı olduğunu iddia etti. Savcılar bu iddiayı "hayal ürünü" olarak tanımladı.

Yaygın olarak 'KyoAni' olarak bilinen stüdyo, uluslararası alanda K-On! ve The Melancholy of Haruhi Suzumiya gibi animelerle tanınıyor.

Basında çıkan haberlere göre Aoba'nın vücudunda yüzde 90'dan fazla yanık oluştu ve 12 ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Konuşma yeteneğini geri kazanmak için bir ameliyat da geçirdi.

AĞIR SUÇLARDA İDAM CEZASI UYGULUYOR

Japonya, birden fazla cinayet veya ağırlaştırılmış cinayet işlemekten suçlu bulunan kişilere ölüm cezası veren az sayıda ülkeden biri. Her ne kadar Japonya'da idam cezası yüksek düzeyde halk desteğine sahip olsa da yetkililer, çoğu idam edilmeden önce yıllarca hücre hapsinde kalan mahkumlara yönelik muameleleri nedeniyle eleştirilerin de hedefi oluyor.

Öte yandan, mahkemenin kararını 25 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.