Hollanda’daki Schiphol Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında nesli tükenmekte olan 26 kaplumbağa ele geçirildi. Hareket etmelerini engellemek için vücutlarına koli bandı sarılan hayvanların, oyuncakların arasına ve bir çorabın içine gizlendiği ortaya çıktı. Nesli kritik derecede tehlike altında olan türden vahşi doğada yaklaşık 300 tane kaldığı tahmin ediliyor.

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schiphol Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında nesli tükenmekte olan bir canlı türü ele geçirildi. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Hong Kong'a seyahat eden bir yolcunun bagajında, vahşi doğada yaklaşık 300 tane kaldığı tahmin edilen 26 adet Vallarta çamur kaplumbağası ele geçirildiğini bildirdi.

Dünyanın en küçük kaplumbağa türlerinden biri olan Vallarta kaplumbağalarının, Meksika'dan getirildiğini aktaran NVWA, yolcunun gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Dünyada sadece 300 tane kaldı! Hepsini kaçıracaklardı: Vücutlarını bantlayıp çorapların arasına gizlemişler

HAREKET ETMESİNLER DİYE BANTLA SARMIŞLAR

NVWA, hareket etmelerini engellemek amacıyla koli bandıyla sarılan kaplumbağaların çoğunun oyuncak bir otomobille birlikte bir kutuya yerleştirildiği, birkaçının ise kapalı bir çorabın içine konulduğu belirtildi. NVWA, kaplumbağaların tamamının canlı olduğunu ve uzman bir hayvan kurtarma merkezine götürüldüğünü bildirdi.

Dünyada sadece 300 tane kaldı! Hepsini kaçıracaklardı: Vücutlarını bantlayıp çorapların arasına gizlemişler

ABD merkezli Biyolojik Çeşitlilik Merkezi geçen ay yayımladığı ve Meksika hükümetine hayvanların korunması için daha fazla adım atma çağrısı yaptığı açıklamada, Vallarta çamur kaplumbağalarının tanesinin 30 bin dolara kadar satılabildiğini belirtmişti.

Dünyada sadece 300 tane kaldı! Hepsini kaçıracaklardı: Vücutlarını bantlayıp çorapların arasına gizlemişler

Vallarta çamur kaplumbağaları, Meksika'nın Jalisco eyaletindeki Banderas Körfezi vadisinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik bir tatlı su kaplumbağa türü olarak biliniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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