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Haberler > Dünya > Dünyanın ‘en yaşlı insanı’ 114 yaşında öldü! Yeni unvan ona geçti

Dünyanın ‘en yaşlı insanı’ 114 yaşında öldü! Yeni unvan ona geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Venezuela'da yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti. Perez’in hayatını kaybetmesi üzerine 111 yaşındaki Britanyalı John Tinniswood, bu unvanın yeni sahibi oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada Juan Vicente Perez Mora’nın 114 yaşında öldüğünü duyurdu. 

Dünyanın ‘en yaşlı insanı’ 114 yaşında öldü! Yeni unvan ona geçti - 1. Resim

Juan Vicente Perez Mora

11 ÇOCUK, 41 TORUN…

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Mora’nın 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Mora’yı dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti. Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti" ifadeleriyle tanımlamıştı. 
Hayatını çiftçilikte sürdüren Perez şeriflik yapmıştı. Yaşasaydı 27 Mayıs'ta 115. doğum gününü kutlayacaktı.

Dünyanın ‘en yaşlı insanı’ 114 yaşında öldü! Yeni unvan ona geçti - 2. Resim

John Tinniswood 

YENİ UNVAN ONDA

Resmi olarak açıklanmadı ve henüz onaylanmadı ancak dünyanın en yaşlı erkeğinin Merseyside'da yaşayan 111 yaşındaki  John Tinniswood olduğu düşünülüyor. 

Bir bakım evinde yaşayan John Tinniswood, uzun yaşamının sırrının her Cuma balık yemek olduğunu söyleyen bir İkinci Dünya Savaşı gazisi.

Öte yandan Guinness Dünya Rekorları, en yaşlı adam unvanı için bir sonraki dünya rekortmeni için kanıtları incelediklerini ve zamanı geldiğinde onaylayabileceklerini söyledi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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