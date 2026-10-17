Dünyanın en yaşlı kadını! Hayatta olduğuna inanmayıp maaşını kestiler
Arnavutluk’ta 100 yaşına geldiğinde 'yaşadığına inanılmadığı' için emekli maaşı kesilen 117 yaşındaki Kamile Marra'ya sunulan kanıtların ardından yeniden 'özel devlet maaşı' bağlandı.
Arnavutluk’un güneyindeki Ferras köyünde mütevazı bir hayat süren 117 yaşındaki Kamile Marra, AFP'nin aktardığı resmi kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kadını olmaya aday gösteriliyor.
117 YAŞINA GİRDİ
Osmanlı döneminde, 19 Ağustos 1909’da dünyaya gelen Marra, bu hafta 117 yaşına girdi. Eşini 36 yıl önce kaybeden ve yedi çocuk büyüten asırlık çınar, bugün ailesinin beş neslinin bir arada büyümesinin gururunu yaşıyor.
YETKİLİLER HAYATTA OLDUĞUNA İNANMADI, MAAŞINI KESTİLER
Öte yandan uzun hayatı, Marra için ilginç bir hukuk mücadelesini de beraberinde getirdi. Bundan 17 yıl önce, Marra 100 yaşına bastığında yerel yetkililer onun hâlâ hayatta olduğuna inanmayarak emekli maaşını kesti. Ailesi, ödemelerin yeniden başlatılabilmesi için tanık ifadeleri ve resmi belgelerle kanıt sunmak zorunda kaldı.
Yaşanan bürokratik engellerin ardından harekete geçen Arnavutluk hükümeti, bu ayın başında kendisine özel bir emekli maaşı bağladı.
KAYITLARDAKİ EN YAŞLI KİŞİDEN DAHA YAŞLI
Olayın gündeme gelişi ise ailesinin Guinness Dünya Rekorları ile iletişime geçmesiyle başladı. Aile, 1945 tarihli doğum belgesi, 1978 tarihli pasaport ve güncel kimlik kartını yetkililere sundu. Tüm belgelerde doğum tarihinin aynı olması, Marra’nın tescilli en yaşlı kadın olan İngiliz Ethel Caterham’dan iki gün daha büyük olduğunu ortaya koydu. Ancak bu unvanın henüz resmi olarak uluslararası makamlarca doğrulanmadığı belirtiliyor.
GÜNLÜK RUTİNLERİNDEN TAVİZ VERMİYOR
İlerleyen yaşına rağmen hala oldukça dinç olan kadın, günlük rutinlerinden taviz vermiyor.
Hayatı boyunca hiç doktora gitmediği ve ilaç kullanmadığı belirtilen yaşlı kadın, sabahları bahçesini temizliyor, çiçeklerini suluyor, tavuklarını besliyor ve kahve keyfinden vazgeçmiyor.
Uzun hayatının sırrına dair kesin bir şey söylemeyen kadın, ailesiyle vakit geçirerek hayatın tadını çıkarmaya ve çevresine ilham vermeye devam ediyor.