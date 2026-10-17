Dünyanın en yaşlı kadını! Hayatta olduğuna inanmayıp maaşını kestiler

YETKİLİLER HAYATTA OLDUĞUNA İNANMADI, MAAŞINI KESTİLER

Öte yandan uzun hayatı, Marra için ilginç bir hukuk mücadelesini de beraberinde getirdi. Bundan 17 yıl önce, Marra 100 yaşına bastığında yerel yetkililer onun hâlâ hayatta olduğuna inanmayarak emekli maaşını kesti. Ailesi, ödemelerin yeniden başlatılabilmesi için tanık ifadeleri ve resmi belgelerle kanıt sunmak zorunda kaldı.

Yaşanan bürokratik engellerin ardından harekete geçen Arnavutluk hükümeti, bu ayın başında kendisine özel bir emekli maaşı bağladı.