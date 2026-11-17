ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de APEC Zirvesi kapsamında 19 Kasım’da bir araya gelecek. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump, Şi ve Putin arasındaki görüşmenin ilk yüz yüze görüşme olacağı bildirildi.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Olivia Wales, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in teknoloji merkezi Şıncın'da düzenlenecek APEC Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini duyurmuştu.

İlk kez gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmeye yönelik Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, liderler arasındaki görüşmenin "çığır açan öneme sahip olduğu" ve dünya barışı ile istikrarını destekleyeceğini belirtti.

Dünyanın gözü üçlü zirvede! Trump, Putin ve Şi buluşuyor

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Trump, Şi ve Putin arasındaki görüşmenin ilk yüz yüze görüşme olacağını vurgulayıp "Dünya barışının korunması ve büyük güç ilişkilerinde stratejik istikrarın teşvik edilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklar" dedi.

"ÜÇ ÜLKENİN DE ÇIKARINA HİZMET EDECEK"

Mevcut şartlar altında söz konusu üç ülkenin de küresel zorlukların ele alınmasında iş birliği yapmak ve dünya barışını ve istikrarını teşvik etmek konusunda önemli bir sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Ning "Çin, Rusya ve ABD arasında farklılıkları yönetme ve ilişkileri dengeleme ile birlikte daha iyi bir iletişim kurulması üç ülkenin de çıkarına hizmet edecektir" diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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