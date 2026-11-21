Dünya'nın ikinci Ay'ı korkuttu: Çarpacak mı, uzaklaşacak mı?
Dünya'nın doğal uydusu Ay'a geçici bir yol arkadaşı eklendi.
Gökbilimciler, gezegenimizin kütleçekim etkisiyle yakaladığı küçük bir asteroidi tespit etti.
Yaklaşık 2 metre çapındaki 2026 QQ8 adlı asteroit, nisan ayında Dünya'nın kütleçekim etkisi altına girdi.
Bilim insanları, geçici olarak Dünya'nın çevresinde hareket eden gök cisminin aralık ayının başında gezegenimizden ayrılarak Güneş çevresindeki yörüngesine dönmesini bekliyor.
DÜNYA'NIN YENİ MİNİ AYI AĞUSTOS AYINDA KEŞFEDİLDİ
Macaristan'daki Konkoly Gözlemevi'nde görev yapan gökbilimci Krisztian Sarneczky, asteroidi ağustos ayında tespit etti.
Başlangıçta Sar2901 adı verilen gök cisminin diğer asteroitlerden farklı olduğu, ayrıntılı yörünge hesaplamalarının ardından anlaşıldı.
Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi, ekim ayının sonlarında asteroide 2026 QQ8 adını verdi.
Sarneczky, keşif sürecini şu sözlerle anlattı:
"2020'den beri her açık gecede yaptığım gibi Dünya'ya yakın asteroitleri arıyordum. Keşfedildiği sırada, bulduğum yaklaşık dört yüz diğer Dünya'ya yakın asteroitle tamamen aynı görünüyordu. Eşsiz doğası ancak daha sonra, hassas yörünge hesaplamalarının ardından ortaya çıktı."
UZAY ÇÖPÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
Asteroit, küçük boyutu ve düşük parlaklığı nedeniyle ilk gözlemlerde bilim insanlarını zorladı.
Gökbilimciler, cismin doğal bir asteroit mi yoksa kullanım dışı kalmış bir uydu parçası mı olduğunu belirlemek için haftalarca araştırma yaptı.
Arizona'daki Lowell Keşif Teleskobu ile Hawaii Üniversitesi'nin Mauna Kea'daki 2,2 metrelik teleskobundan elde edilen gözlemler sonucunda 2026 QQ8'in doğal bir gök cismi olduğu doğrulandı.
Bilim insanları, Güneş'ten gelen radyasyonun cismin hareketi üzerindeki etkisini inceleyerek bu sonuca ulaştı.
DÜNYA'YA ÇARPACAK MI?
Gökbilimcilere göre 2026 QQ8'in Dünya'ya çarpacağına ilişkin herhangi bir tehlike bulunmuyor.
Küçük Gezegen Merkezi Direktörü Matthew Payne, asteroit Dünya atmosferine girse bile küçük boyutu nedeniyle parçalanacağını açıkladı.
Payne, "En iyi ihtimalle gökyüzünde parlak bir meteor ve hafif bir patlama sesi duyarsınız." ifadelerini kullandı.
DÜNYA'NIN DAHA ÖNCE DE MİNİ AYLARI OLDU
Bilim insanlarına göre Dünya'nın geçici olarak küçük asteroitleri yakalaması nadir görülen bir olay değil.
Daha önce 2006 RH120 adlı gök cismi yaklaşık bir yıl, 2020 CD3 ise yaklaşık üç yıl boyunca Dünya'nın çevresinde hareket etmişti.
Küçük Gezegen Merkezi Direktörü Payne, Dünya'nın çevresinde benzer gök cisimlerinin bulunabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Ortalama olarak, herhangi bir anda muhtemelen orada bir tane vardır. Birkaç hafta ya da ay boyunca etrafta dolanırlar. Bazen hiç olmaz, bazen de birkaç tane olur."
GÖKBİLİMCİLER MİLYONLARCA YENİ GÖK CİSMİ KEŞFETMEYİ BEKLİYOR
Bilim insanları, 2026 QQ8'in nereden geldiğini araştırmaya devam ediyor.
Payne'e göre Dünya'ya yaklaşan asteroitlerin büyük bölümü, Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağından geliyor.
Güneş Sistemi'nde şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Dünya'ya yakın cisim ve toplam 1,5 milyon küçük gök cismi tespit edildi.
Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nde yürütülen 10 yıllık Uzay ve Zamanın Miras Araştırması (LSST) kapsamında bu sayının önemli ölçüde artması bekleniyor.
Payne, yeni gözlemler sayesinde bilinen gök cismi sayısının 1,5 milyondan 5 milyona ulaşabileceğini söyledi.