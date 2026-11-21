UZAY ÇÖPÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Asteroit, küçük boyutu ve düşük parlaklığı nedeniyle ilk gözlemlerde bilim insanlarını zorladı.

Gökbilimciler, cismin doğal bir asteroit mi yoksa kullanım dışı kalmış bir uydu parçası mı olduğunu belirlemek için haftalarca araştırma yaptı.

Arizona'daki Lowell Keşif Teleskobu ile Hawaii Üniversitesi'nin Mauna Kea'daki 2,2 metrelik teleskobundan elde edilen gözlemler sonucunda 2026 QQ8'in doğal bir gök cismi olduğu doğrulandı.

Bilim insanları, Güneş'ten gelen radyasyonun cismin hareketi üzerindeki etkisini inceleyerek bu sonuca ulaştı.

