Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı oyuncuların, sırt bölgesinde "2446" yazılı özel formalarla sahada yer alması dikkat çekti. Karadeniz kulübü, 2446'nın anlamını açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı maçta anlamlı bir mesaja imza attı.

Samsunspor oyuncuları, maç öncesi sahaya "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtle çıktı.

2446 SAYISI VE ACI GERÇEK

Kırmızı-beyazlı ekibin oyuncuları, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada sırtlarında "2446" yazılı özel formalarla mücadele etti. Söz konusu rakamın perde arkasında acı bir gerçek yer alıyor. 2446 sayısı, Samsunspor'un "Mor Forma Projesi"ni başlattığı 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nden bugüne kadar Türkiye'de öldürülen 2 bin 446 kadını temsil ediyor.

Samsunspor'un, Galatasaray karşısına çıktığı forma

TAKDİR TOPLADI, GÜNDEM OLDU

Samsunspor, hem tribünlerden binlerce taraftarın hem de TV başında milyonlarca futbolseverin takip ettiği Galatasaray maçında verdiği mesajla, kadına yönelik şiddetin geldiği noktanın ciddiyetini yeniden gözler önüne serdi. Karadeniz temsilcisinin anlamlı hamlesi kamuoyunda takdir toplarken, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Samsunspor oyuncularının tişörtlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele için çarpıcı mesajlar yer aldı.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR"

Samsunspor Kulübü'nün X hesabından yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında futbolcularımız, ısınmaya toplumsal yaranın boyutlarını gözler önüne seren istatistiklerin yer aldığı özel tişörtlerle çıkıyor. 8 Mart 2021'de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı taşıyan Mor Forma projemizi tanıttık. O günden bu yana, her yıl 25 Kasım haftasında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma duruşumuzu sürdürüyoruz. Bugün ısınma tişörtlerimizde yer alan her bir veri, görmezden gelinemeyecek acı bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Sessiz kalmıyor, hep birlikte 'Kadına şiddete hayır!' diyoruz" ifadelerin kullanıldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala