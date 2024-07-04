El Salvador'da dang hummasına karşı ordu sahaya çıktı!

Dünya çapında görülme sıklığı ciddi oranda artan dang humması El Salvador'da alarm zillerini çaldırdı. Ülkede ordu personeliyle ilaçla çalışması yapıldı. Haziran ayı içerisinde 3 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz nisan ayında dang virüsü ile ilgili açıklama yapmış 2000 yılında 505 bin civarında olan vaka sayısının 2019 yılında 5.2 milyon civarına çıktığını duyurmuştu.

Örgütün açıklamasının ardından ilk olarak Porto Riko acil durum ilan etmişti. ABD sağlık yetkilileri (CDC) ise yayınladıkları halk sağlığı uyarısında bu yılın ilk yarısında 50 eyalette geçen yılın aynı noktasına göre üç kat daha fazla Dang humması vakası görüldüğünü vurgulamıştı.

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CDC, küresel dang vakalarında bu yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olduğunun altını çizerek “2024 yılında, Amerika kıtasındaki ülkeler rekor sayıda dang vakası bildirerek, tek bir yılda kaydedilen en yüksek sayıyı aşmıştır" ifadelerine yer vermişti.

SAN SALVADOR'DA DANG ALARMI

Alarm zilleri bu kez Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da çaldı. Başkentte sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli ile ilaçlama çalışması yapıldı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede haziran ayına kadar yaklaşık 9,9 milyon şüpheli dang humması vakası tespit edilirken, haziran ayı içerisinde 3 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay ülkede 3.463 şüpheli vaka bulunurken dang humması nedeniyle 187 kişi hastaneye kaldırıldı.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.