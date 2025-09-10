Elon Musk zirveden indi: Dünyanın en zengini artık Larry Ellison

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, uzun süredir elinde bulundurduğu “dünyanın en zengin insanı” unvanını kaybetti. Teknoloji devi Oracle’ın hisselerindeki tarihi yükseliş sonrası şirketin kurucusu Larry Ellison, Musk’ı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

ORACLE'DAN REKOR SÖZLEŞMELER

Oracle, bulut teknolojileri ve yazılım alanındaki sözleşmeye bağlı gelirlerinin 500 milyar doları aştığını duyurdu. Şirketin CEO’su Safra Catz, önümüzdeki aylarda imzalanacak yeni anlaşmalarla bu rakamın daha da büyüyeceğini açıkladı. Özellikle yapay zekâ şirketlerinden gelen yüksek talep, Oracle’ın bu çıkışında belirleyici oldu.

HİSSELERDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Şirketin bu açıklamaları, Oracle hisselerinde olağanüstü bir artışa yol açtı. Hisseler bir günde yüzde 40’a yakın yükselerek şirketi yaklaşık 700 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük teknoloji devleri arasına taşıdı. Bloomberg’e göre Ellison’ın serveti sadece bir gün içinde 101 milyar dolar artarak finans tarihindeki “en büyük tek günlük sıçrama” oldu.

Larry Ellison

ELLISON ZİRVEYE YERLEŞTİ

Oracle’ın başarısı sayesinde Larry Ellison’ın serveti 393 milyar dolara ulaşırken, Elon Musk’ın 385 milyar dolarlık varlığı ikinci sıraya geriledi. Böylece Musk, son yıllarda Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a kaptırdığı unvanı bir kez daha kaybetmiş oldu.

ELLISON'IN GÜÇLÜ BAĞLARI

81 yaşındaki Larry Ellison, 1977’de kurduğu Oracle’ı bugün dev bir teknoloji imparatorluğuna dönüştürdü. Hawaii adası Lana’i’nin büyük bölümüne sahip olan Ellison, teknoloji dünyasının yanı sıra siyasette de etkili bir isim. ABD’de Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen milyarder, hem iş dünyasında hem de politikada güçlü bağlarıyla öne çıkıyor.