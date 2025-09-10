Servetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir 

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un servetine hisselerdeki sert yükselişle birlikte 70 milyar dolar daha eklendi. 81 yaşındaki milyarderin serveti 364 milyar dolara ulaşırken, 384 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi Elon Musk'a iyice yaklaştı. 

ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle'ın yükselişi devam ediyor. Dün New York borsası kapandıktan sonra çeyrek dönem sonuçlarını açıklayan şirketin, bilançosu beklenin üzerinde geldi. Bu gelişme sonrası Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un servetine 70 milyar dolar daha eklendi. 

ELON MUSK İLE YARIŞ HALİNDE 

70 milyar dolarlık artışla Ellison'un serveti 364 milyar dolara ulaştı. Şu an dünyanın en zengin ikinci ismi olan Ellison, 384 milyar dolarla zirvede olan Elon Musk'a iyice yaklaştı. 

MUSK ZİRVEYİ GEÇEN YIL ALDI 

Musk, ilk kez 2021'de dünyanın en zengini olmuş, ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a koltuğu kaptırmıştı. Musk, geçtiğimiz yıl unvanını geri aldı ve o zamandan beri listenin başında yer alıyor.

MUSK KAYBEDİYOR, ELLISON KAZANIYOR 

Salı günkü kapanışa kadar Oracle hisseleri yıl başından bu yana yüzde 45 değer kazanmıştı. Bulut altyapısına yönelik artan talebi karşılamak için yapılan yatırımla beraber büyüme öngörüsü sonrası ise hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 26'dan fazla yükseldi. Bu, 1999'dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş olarak kayda geçti.

Musk'ın şirketi Tesla hisseleri bu yıl yüzde 14 değer kaybetti.

