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Elon Musk'a suikast girişimi! Bizzat duyurdu, 2 defa oldu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elon Musk&#039;a suikast girişimi! Bizzat duyurdu, 2 defa oldu...
Elon Musk, Suikast, Donald Trump, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sık sık ölüm tehditleri aldığını dile getiren dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Musk, 8 ayda 2 defa suikast girişimine uğradığını duyurdu.

Elektrikli araç devi Tesla, uzay şirketi SpaceX ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, sürekli olarak ölüm tehditleri aldığını dile getiriyordu. Musk, 5 Kasım'daki seçimde yeniden aday olan eski ABD Başkan Donald Trump'ın Pensilvanya mitinginde silahlı saldırıya uğramasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Joe Biden'a sert eleştiriler yapan Musk, her fırsatta Trump'ı destekliyordu. Ünlü iş adamının geçtiğimiz günlerde Trump'ın kampanyasına yüklü miktarda bağış yaptığı dahi ortaya çıkmıştı. Elon Musk, Trump'a yapılan silahlı saldırı sonrası kendisinin de suikast girişimine uğradığını dile getirdi. 

8 AYDA 2 SUİKAST GİRİŞİMİ

Elon Musk, son 8 ayda iki kişinin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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