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Haberler > Dünya > Empire State Binası'nda iklim krizi karartması! Işıkları 1 saatliğine kapatıldı

Empire State Binası'nda iklim krizi karartması! Işıkları 1 saatliğine kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'deki Empire State Binası'nın ışıkları iklim krizine dikkat çekmek için 1 saatliğine kapatıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iklim krizi ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Dünya Saati" isimli çevre etkinliği organize etti.

Etkinlik kapsamında ABD'nin New York eyaletinde bulunan Empire State Binası ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

Empire State Binası'nda iklim krizi karartması! Işıkları 1 saatliğine kapatıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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