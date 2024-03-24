Empire State Binası'nda iklim krizi karartması! Işıkları 1 saatliğine kapatıldı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'deki Empire State Binası'nın ışıkları iklim krizine dikkat çekmek için 1 saatliğine kapatıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iklim krizi ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Dünya Saati" isimli çevre etkinliği organize etti.
Etkinlik kapsamında ABD'nin New York eyaletinde bulunan Empire State Binası ışıkları bir saatliğine söndürüldü.