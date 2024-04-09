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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da 6.6 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİK 35 KİLOMETRE

Depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu belirtildi. 6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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