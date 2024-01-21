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    Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden patladı! Yüz binlerce kişi bölgeden kaçıyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Endonezya'nın en tehlikeli yanardağı Merapi Yanardağı yeniden patladı. Gökyüzünün küllerle kaplanmasının yanı sıra yanardağın püskürttüğü lavın ilerlemesi sebebiyle civarda yaşayan yüz binlerce insan kaçmaya başladı.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nın yeniden patlaması sonucu püskürtmesi ile bölgede yaşayan binerce kişi tahliye edildi.

    LAVLAR SEL GİBİ AKIYOR

    Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı yeniden patladı. Yanardağın lav püskürtmesi ile bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

    Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Agus Budi Santoso, Merapi Yanardağı’nın patlaması sonucu püskürttüğü sıcak kül bulutları ile lavların dağın yamacından 2 kilometre kadar aşağı indiğini söyledi.

    Santoso ayrıca sıcak kül bulutlarının da 100 metre kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.

    Yogyakarta kentine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 968 metre yüksekliğinde olan Merapi’nin çevresinde 250 bin kişi yaşıyor.

    Ülkede bulunan 120’den fazla yanardağ arasındaki en aktif yanardağ olan Merapi’de 2010 yılında yaşanan patlamada 347 kişi hayatını kaybetmiş, 350 bin kişi de tahliye edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EndonezyaYanardağMerapi
    Haberler > Dünya > Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden patladı! Yüz binlerce kişi bölgeden kaçıyor
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