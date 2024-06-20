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Erdoğan desteğini açıklamıştı! NATO Genel Sekreterliği için tek aday kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erdoğan desteğini açıklamıştı! NATO Genel Sekreterliği için tek aday kaldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği için adaylıktan çekilmesi ile birlikte tek aday olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı. Türkiye, geçtiğimiz aylarda Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 1 Ekim'de sona erecek. Yerine gelecek isim ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiği açıklandı, bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı.

Böylece Rutte'nin 1 Ekim'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den görevi devralacak kişi olması neredeyse kesinleşti.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı. Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazansa da Macaristan, Slovakya ve Romanya, Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

TÜRKİYE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Nisan ayında NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından Türkiye, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktarmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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