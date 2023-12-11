Erdoğan ile görüşmesi İngiltere'de krize neden olan İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf resti çekti!

11 Aralık 2023 18:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 18:51

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Dubai'de BM Dünya İklim Eylemi Zirvesi düzenlenmiş, dünya liderleri bir araya gelmişti. Zirve sonrası basına yansıyan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile yan yana geldiği fotoğraf gündem oldu.

İNGİLTERE FOTOĞRAFI HAZMEDEMEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yusuf'un İngiliz yetkililer olmadan Erdoğan ile görüşmesini eleştirerek, Birleşik Krallık üyesi olan İskoçya'yı Dışişleri Bakanlığı desteğini çekmekle tehdit etti. Bununla da kalmayan Cameron, Yusuf'un Erdoğan ile Gazze ve diğer konuları görüşmesi "protokol ihlali" diyerek İskoç Ulusal Partisi hükümetine bir şikayet mektubu yazdı.

HAMZA YUSUF'TAN SERT TEPKİ

Fotoğraf krizine dair İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ise eleştirilere çok sert bir cevap ile tepki verdi. İskoçya Başbakanı, Cameron'ın söylemini "son derece kaba ve açıkça yanlış" olarak nitelendirirken, "Önceki toplantılarda görüştüklerimiz dışında yeni bir şey konuşmadık" dedi.

İskoçya Başkanakı protokol ihlali iddialarına ise, Erdoğan'la görüşme saatinin Türk heyeti tarafından son anda güncellendiğini belirterek cevap verdi. Üstelik Hamza Yusuf, İngiltere'den bir yetkilinin toplantıya katılmasının kendisi için bir sorun olmayacağını da belirtmişti.

RESTİ ÇEKTİ: SORUNU VARSA ARASIN

Ancak İngilitere Erdoğan'la görüşmeye ilişkin eleştirilere devam edince bu defa İskoçya Başbakanı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a da seslenerek "Bir dahaki sefere böyle bir sorunu olursa sadece telefon etmesini öneririm. Eminin ki sorunu çözeriz" diyerek resti çekti.

İSRAİL KATLİAMLARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamza Yusuf daha önce de İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik sert tepkileri ile gündeme gelmiş, X'ten yaptığı paylaşımla yaşananlara isyan etmişti.

"DAHA KAÇ ÇOCUĞUN ÖLMESİ GEREKİYOR

Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadığını belirten İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" demişti.