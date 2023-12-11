İngiltere'de Erdoğan hazımsızlığı! Cumhurbaşkanıyla görüşen İskoç başbakanına tehdit

11 Aralık 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:14

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile görüşmesi İngiltere’de tartışmaya neden oldu. İkili Dubai’deki Dünya İklim Eylemi Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Kısa bir süre önce İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaya başlayan David Cameron, Yusuf’un yanında İngiliz yetkililer olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi.

HAMZA YUSUF’A TEHDİT

David Cameron, Erdoğan ile yapılan görüşme nedeniyle Yusuf’u tehdit etti. Cameron, İskoçya’ya Dışişleri Bakanlığı desteğini geri çekebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, İskoç Ulusal Partisi hükümetine bir mektup yazarak Yousaf'ın Cop28 zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan ile Gazze ve diğer konuları görüşmesinin protokol ihlali olduğunu söyledi.

“ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ HABER VERİLMEDİ”

Toplantının ardından Cameron, "ihlale karşı daha sert bir yaklaşım sergileyeceği" konusunda uyarıda bulundu. Mektupta, İskoç hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na Erdoğan'la görüşme konusunda "yeterli bir süre önceden bildirimde bulunacağına" dair güvence verdiği ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi.

“PROTOKOLLERE AYKIRI”

Söz konusu mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu toplantıda Dışişleri Ofisi yetkilisinin bulunmaması protokollere aykırıdır. Bir yetkilinin mevcut olduğu bakanlık toplantıları protokolünün daha fazla ihlali, Dışişleri Ofisi'nin toplantıları veya lojistik desteği daha fazla kolaylaştırmasına neden olmaz.

Birleşik Krallık hükümet görevlerinde İskoç devlet dairelerinin varlığını da yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir.”

İSKOÇYA: İNGİLTERE’NİN HABERİ VARDI

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Başbakan Yusuf'un, yaz aylarında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile İngiliz yetkililer olmadan görüştüğünde de benzer bir uyarıda bulunmuştu.

The Guardian'ın aktardığına göre, İngiliz hükümetinden bir sözcü, bu tür görüşmelere ilişkin açıklamada, “Çalkantılı zamanlarda Birleşik Krallık'ın dünya sahnesinde tutarlı bir sesle konuşma ihtiyacı her zamankinden daha önemlidir.” denildi.

İskoç hükümetinden bir sözcü ise en az bir İngiliz yetkilinin görüşmeden haberdar olduğunu ve toplantıya davet edildiğini belirterek, “COP28 gibi etkinliklerin doğası gereği zamanlamalar son dakikada değişebilir. Dışişleri Ofisi temsilcisi, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye uygun olduğu saatte başka bir yerdeydi.” dedi.

ERDOĞAN-YUSUF GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP28 katılmak üzere geldiği Dubai Expo’da ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesini İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile gerçekleştirdi.

Erdoğan, İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüştü.