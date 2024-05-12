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Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında! Türkçe başlık attılar: Kazan kazan

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Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında! Türkçe başlık attılar: Kazan kazan

Dünya Haberleri

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki kritik zirveye odaklandı. Yunan medyası, sayfalarında zirveye geniş yer verirken 'Ta Nea' gazetesinin attığı Türkçe başlık dikkat çekti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma sürecinde başta iki ülke liderleri olmak üzere siyasiler sık sık görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis bir yıl içerisinde 3 kez bir araya geldi. Miçotakis'in yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ise bu görüşmelerin dördüncüsü olacak.

İkili ilişkilerde 2020'den sonra gelişen gerginlik döneminin ardından Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler, tansiyonun düşmesine ve iki komşu ülkenin yeniden yakınlaşma sürecine girmesine vesile oldu. Her iki ülke de karşılıklı jestlerle bu yakınlaşma sürecine katkı sağladı.

TA NEA'DAN TÜRKÇE MANŞET

Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasında da geniş yankı buldu. Ta Nea gazetesi birinci sayfasından Türkçe başlık attı.

Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında! Türkçe başlık attılar: Kazan kazan - 1. Resim

'Kazan - kazan' manşetini atan Ta Nea, 'Miçotakis Pazartesi günü Ankara'da. Erdoğan'la yeni randevunun amacı Ege'de ikinci sakin bir yaz geçirmek' ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
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