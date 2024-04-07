Ermenistan Dışişleri Bakanı: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Erivan ve Bakü arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasının belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durduğunu açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği bir demeçte, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması, belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durdu" açıklamalarında bulundu.

Mirzoyan açıklamasında, "Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışı sağlamak için tarihi bir fırsat yakaladığımıza inanıyorum. Ermenistan barış gündemine bağlılığını sürdürüyor. Pek çok konuda ortak bir zemin bulduk. Ancak iki önemli noktada taraflar anlaşmaya varamadı: Birinci nokta toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, ikinci nokta ise iletişimin açılması." dedi.

Dışişleri Bakanı yakın gelecekte bu konularda daha fazla anlayışa ulaşmanın mümkün olacağını umduğunu ifade ederek şu anda Ermenistan'ın Alma-Ata Deklarasyonu'na atıfta bulunup bu maddenin taslak anlaşmaya dahil edilmesini önerdiğini fakat Azerbaycan'ın buna muhalefet ettiğini dile getirdi.

"AB MİSYONU AZERBAYCAN SINIRINDA CİDDİ BİR İSTİKRAR UNSURU"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru haline geldiğini vurguladı.

Mirzoyan açıklamasında, "AB gözlem misyonunun sınırdaki bombardımanla ilgili açıklamasına özel bir önem atfediyorum. AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi ve somut bir istikrar unsuru haline geldiğini belirtmek isterim" dedi.

'Brüksel'deki Ermenistan-ABD-AB toplantısı yakınlaşma sürecinin bir parçası'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Ermenistan-ABD-AB formatındaki üçlü toplantının tarafların yakınlaşma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek toplantının gündeminde askeri konuların yer almadığını ifade etti.

5 Nisan'da Brüksel'de yapılan görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB, ABD ve Ermenistan'ın Brüksel'deki üçlü toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını ifade etmişti.