Eski ABD Başkanı Trump, İncil satmaya başladı: Sadece 59.99 dolar

Eski ABD Başkanı Trump, kasım ayındaki seçimler öncesinde kampanyasını desteklemek için internetten 59.99 dolara İncil satmaya başladı. Trump'ın emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası, pazartesi günü 175 milyon dolara indirilmişti.

Kasım ayında düzenlenecek seçimle ABD’de başkanlık koltuğuna yeniden oturmak için kampanya yürüten Donald Trump, ülkedeki Paskalya tatili öncesi İncil satmaya başladı. Trump, kendine ait Truth Social platformunda bir video yayınlayarak destekçilerini “Tanrı ABD’yi Korusun” kapaklı İncil’i satın almaya davet etti.

VİDEO YAYINLADI

Görüntülerde, “Kutsal Cuma ve Paskalya’ya yaklaşırken, sizi ‘Tanrı ABD’yi Korusun İncili’nin bir kopyasını satın almaya teşvik ediyorum” diyen Trump, destekçilerini kutsal kitabı 59,99 dolara (yaklaşık 2 bin TL) satan bir internet sitesine yönlendirdi. En sevdiği kitabın İncil olduğunun altını çizen ABD’li siyasetçi, “Tüm Amerikalıların evlerinde en az bir İncil’e ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Grammy ödüllü şarkıcı Lee Greenwood ile bu proje çerçevesinde ortaklık kurduğunu aktaran Trump, mitinglerinde de Greenwood’un 1984 tarihli “Tanrı ABD’yi korusun” şarkısını sık sık kullanıyor.

Trump’ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası, pazartesi günü 175 milyon dolara indirilmiş ve tahsilat için 10 gün süre daha tanınmıştı. Trump, indirim kararı alınmaması durumunda, banka hesaplarındaki parası ve bazı önemli taşınmaz mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaktı.