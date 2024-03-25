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Haberler > Dünya > Trump'a 10 gün ek süre! Cezası 175 milyon dolara indirildi

Trump'a 10 gün ek süre! Cezası 175 milyon dolara indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;a 10 gün ek süre! Cezası 175 milyon dolara indirildi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a 'sivil dolandırıcılık' davasında verilen 464 milyon dolarlık para cezası 175 milyon dolara indirildi. New York Temyiz Mahkemesi, Trump'a söz konusu cezayı ödemesi için 10 gün daha süre tanıdı.

New York Temyiz Mahkemesi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasına ilişkin yeni bir karar aldı. Mahkeme, para cezasını 175 milyon dolara indirerek, söz konusu cezayı ödemesi için Trump'a 10 gün daha süre verdi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMASI ENGELLENDİ

Söz konusu karar, New York Başsavcısı Letitia James'in 464 milyon dolarlık para cezasını tahsil etmek için Trump'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına el koymasına şimdilik engel oldu.

Trump'ın New York'ta bulunan bir şirkette üç yıl süreyle memur ya da yönetici olarak görev yapmasını yasaklayan ve yine üç yıl boyunca kendisinin ve kurumsal davalıların New York'taki kredi kuruluşlarından kredi almasını engelleyen kararı da durduran mahkeme, Trump'ın oğullarının New York'taki şirketlerde iki yıl boyunca memur ve yönetici olarak görev yapmalarını yasaklayan kararını da engelledi.

Mahkeme, Trump Organization şirketinin mali durumunu izlemek üzere kurulan mali gözlemcinin yetkilerini genişleten ve artıran mahkeme kararının ise devam etmesine karar verdi.

AVUKATLARI 100 MİLYON DOLARA İNDİRİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Trump'ın avukatları, 19 Mart'ta New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının 100 milyon dolar olarak belirlenmesini talep etmişti. Avukatlar, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığını belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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