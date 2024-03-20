Trump'tan Prens Harry'ye bir gözdağı daha: 'Başkan seçilirsem ABD'den kovabilirim'

ABD'de yeniden başkanlık için yarışan eski başkan Donald Trump'tan, ABD'de yaşayan Prens Harry için bir açıklama daha geldi. Daha önce, "Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak" diyen Trump bu sefer Prens Harry'yi uyuşturucu kullanımından sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

'AYRICALIK GÖSTERİLMEYECEK'

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Trump, Harry'ye ayrıcalık gösterilip gösterilmeyeceği sorusunu, "Hayır. Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediğini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemleri almaları gerekecek" diye cevapladı.

Trump, "uygun önlemin" sınır dışı etme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise net bir cevap vermedi.

DAHA ÖNCE DE 'TEK BAŞINA KALACAK' DEMİŞTİ

Prens Harry hakkında daha önce de konuşan Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti. Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.