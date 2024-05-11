Eurovision'a damgasını vuran görüntüler! İsrailli şarkıcı yuhalandı, eski şampiyon ültimatom verdi

Eurovision'a damgasını vuran görüntüler. Malmö kentinde gerçekleşen yarışmada Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail'in temsilcisi İsrailli şarkıcı Eden Golan sahnede seyirci tarafından yuhalandı. Aynı zamanda Eurovision 2023'ün galibi İsveçli sanatçı Loreen, İsrail'in yarışmayı kazanması durumunda kupayı vermeyeceğini söyledi.

Eurovision 2024 şarkı yarışmasının finali İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşiyor. İsrail temsilcisi Eden Golan şarkısını söylediği sırada seyirciler tarafından yuhalandığı anlar yarışmaya damgasını vurdu. Aynı zamanda Eurovision 2023'ün galibi İsveçli sanatçı Loreen, yarışmayı İsrail'in kazanması durumunda kupayı İsrailli Eden Golan'a vermeyi reddetti.

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İSRAİL TEMSİLCİSİ SAHNEDE YUHALANDI

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına gönderme yaptığı düşünülen "Ekim Yağmuru" şarkısından uyarladığı parçayı tekrar seslendiren İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyirciler tarafından yuhalandı. Protestolar canlı yayına yansıtılmamaya çalışılsa da salondaki seyirciler görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ESKİ ŞAMPİYON ÜLTİMATOM VERDİ

Eurovısıon'un bir önceki galibi İsveçli sanatçı Loreen, İsrailli Eden Golan bu gece kazanırsa kupayı vermeyeceğini açıkladı. The Sun'un haberine göre daha önce iki kez şampiyon olan Loreen, yarışma protokolünü ihlal edeceğini ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle kupa devir teslimi yapmayacağını söyledi.

Loreen, açıklamasıyla patronlara büyük bir ültimatom vermiş oldu. 40 yaşındaki sanatçı yarışma kuralları gereği kupayı kazanan yarışmacıya vermek zorunda.