Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eurovision'a damgasını vuran görüntüler! İsrailli şarkıcı yuhalandı, eski şampiyon ültimatom verdi

Eurovision'a damgasını vuran görüntüler! İsrailli şarkıcı yuhalandı, eski şampiyon ültimatom verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eurovision'a damgasını vuran görüntüler. Malmö kentinde gerçekleşen yarışmada Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail'in temsilcisi İsrailli şarkıcı Eden Golan sahnede seyirci tarafından yuhalandı. Aynı zamanda Eurovision 2023'ün galibi İsveçli sanatçı Loreen, İsrail'in yarışmayı kazanması durumunda kupayı vermeyeceğini söyledi.

Eurovision 2024 şarkı yarışmasının finali İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşiyor. İsrail temsilcisi Eden Golan şarkısını söylediği sırada seyirciler tarafından yuhalandığı anlar yarışmaya damgasını vurdu. Aynı zamanda Eurovision 2023'ün galibi İsveçli sanatçı Loreen, yarışmayı İsrail'in kazanması durumunda kupayı İsrailli Eden Golan'a vermeyi reddetti.

İSRAİL TEMSİLCİSİ SAHNEDE YUHALANDI

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına gönderme yaptığı düşünülen "Ekim Yağmuru" şarkısından uyarladığı parçayı tekrar seslendiren İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyirciler tarafından yuhalandı. Protestolar canlı yayına yansıtılmamaya çalışılsa da salondaki seyirciler görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ESKİ ŞAMPİYON ÜLTİMATOM VERDİ

Eurovısıon'un bir önceki galibi İsveçli sanatçı Loreen, İsrailli Eden Golan bu gece kazanırsa kupayı vermeyeceğini açıkladı. The Sun'un haberine göre daha önce iki kez şampiyon olan Loreen, yarışma protokolünü ihlal edeceğini ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle kupa devir teslimi yapmayacağını söyledi.

Eurovision'a damgasını vuran görüntüler! İsrailli şarkıcı yuhalandı, eski şampiyon ültimatom verdi - 1. Resim

Loreen, açıklamasıyla patronlara büyük bir ültimatom vermiş oldu. 40 yaşındaki sanatçı yarışma kuralları gereği kupayı kazanan yarışmacıya vermek zorunda.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da şampiyon! Bitime 3 hafta kala ilan ettilerEurovision'a İsrail protestosu! On binler kıyamda, gözaltılar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eurovision'a İsrail protestosu! On binler kıyamda, gözaltılar başladı - DünyaEurovision'a İsrail protestosu! On binler kıyamdaMısır İsrail ile Refah sınır anlaşmasına son verdi - DünyaMısır'dan "Refah" kararıTel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı - DünyaTel Aviv kaynıyor!Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’a taziye mesajı - DünyaDışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’a taziye mesajıİsrail'in Gazze'de kaybı artıyor! Kassam Tugayları'ndan yeni video: "Tek kurşun, kesin sonuç" - Dünya"Tek kurşun, kesin sonuç"Ünlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildi - DünyaÜnlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildi
Sonraki Haber Yükleniyor...