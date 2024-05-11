Eurovision'a İsrail protestosu! On binler kıyamda, gözaltılar başladı

ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

İsveç'in ev sahipliğini yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestolar akşam saatlerinde de aralıksız sürerken, sert müdahalelerde bulunan polisler tarafından göstericilere yönelik gözaltılar başladı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail protestosu damga vurdu. Yarışmaya İsrail'in katılımı sonrası Malmö kentinde on binler, protesto gösterileri düzenleyerek tepkilerini gösterdi.

İSVEÇ POLİSİNDEN SERT MÜDAHALELER

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı. Birçok gösterici, İsveç polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.

FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLANDI

Burada yapılan konuşmada, 200 güne yakındır İsrail'in çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığına dikkati çekilerek, soykırımcı İsrail'in Eurovision'a davet edilmesi de iki yüzlülük olarak nitelendirildi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece TS 22.00'de düzenlenecek. Davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınması yasak.

İlgili Haberler Tel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı

NORVEÇ'İN TEMSİLCİSİ FİNALİ SUNMA GÖREVİNDEN ÇEKİLDİ

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi. Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler Ünlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildi

HOLLANDA KATILIMCISINA DİSKALİFİYE

Yarışmanın finaline saatler kala Avrupa Yayın Birliği (EBU) Hollanda temsilcisi Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurmuştu. Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

İlgili Haberler Hollandalı yarışmacı Eurovision'dan diskalifiye edildi

SANATÇILARDAN ATEŞKES SESLERİ YÜKSELDİ

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.