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Dünya

Eurovision'dan bir ülke daha çekildi! Çekya kararını duyurdu

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Eurovision'dan bir ülke daha çekildi! Çekya kararını duyurdu
Başlık ResmiEurovision'dan bir ülke daha çekildi! Çekya kararını duyurdu

Çekya, devam eden bütçe düzenlemelerini gerekçe göstererek 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.

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Çekya, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.

Çekya Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin gelecek yıl Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmada yer almayacağı belirtildi.

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"BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR PROJE"

Çekya'nın yarışmadan çekilme kararında devam eden bütçe düzenlemelerinin etkili olduğu kaydedildi. Açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük ölçekli bir proje olduğu vurgulandı.

Öte yandan birçok ülke, İsrail'in yarışmaya katılımı konusunda endişelerini dile getirmişti.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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