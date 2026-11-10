Dünya

Fabrikadan sızan gaz okulu etkiledi! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde 'klor gazı sızıntısı' paniğe neden oldu. Fabrikanın yakınındaki lisede eğitim gören 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinin Amara kentinde bulunan süt ürünleri fabrikasında klor gazı sızıntısı yaşandı. Fabrikanın yakınında bulunan Zehra Kız Lisesi'ndeki öğrenciler, sızıntıdan etkilendi.

Nefes darlığı yaşayan 61 kız öğrenci hastaneye sevk edildi.

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OKULLARIN SU DEPOLARI İÇİN İNCELEME TALİMATI

Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, olayın ardından vilayetlerdeki çevre müdürlüklerine okulların su depolarında kapsamlı inceleme yapılması talimatı verdi.

Talimat kapsamında su depolarından örnekler alınarak suyun kullanım açısından güvenli olup olmadığının kontrol edilmesi istendi.

Öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Abdülvahid, çocukların sağlığını ve hayatını tehlikeye atan hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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