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Irak'ta gündem eski milletvekili! Hem hapis hem milyon dolarlık ceza

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Irak'ta gündem eski milletvekili! Hem hapis hem milyon dolarlık ceza
Başlık ResmiIrak'ta gündem eski milletvekili! Hem hapis hem milyon dolarlık ceza "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Irak'ta haziran ayında yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Muhammed Sadun Hatim Sayhud Sudani hakkında karar verildi. Haksız kazanç elde etmekten 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Sudani'ye yönelik mali yaptırımların toplamı 3,3 milyon doları aştı.

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Irak'ta eski milletvekillerini kapsayan yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haziran ayında gözaltına alınan eski milletvekili Muhammed Sadun Hatim Sayhud Sudani, haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

3,3 MİLYON DOLARI AŞAN MALİ YAPTIRIM

Irak Dürüstlük Komisyonu, mahkemenin verdiği karara ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Sudani'nin iade etmekle yükümlü olduğu haksız kazanç ile hakkında hükmedilen para cezasının toplamının 5 milyar Irak dinarını, yani yaklaşık 3,3 milyon doları geçtiği belirtildi.

Mahkeme kararının, 2011 tarihli ve 30 sayılı Dürüstlük Komisyonu ve Haksız Kazanç Kanunu'nun 19. maddesinin ikinci fıkrasına dayandırıldığı bildirildi.

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MAL VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDECEK

Mahkeme, eski milletvekilinin taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik haciz tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte Irak Dürüstlük Komisyonu'nun, oluşan zararların karşılanması amacıyla Sudani hakkında ayrıca tazminat talebinde bulunabileceği ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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